Blessé à cause du sentier qu'il doit emprunter

Je suis blessé à cause de ce sentier de montagne. » Vendredi dernier, Michel, 65 ans, était une nouvelle fois au Centre hospitalier Princesse-Grace pour poursuivre des examens du genou. Lui et sa femme Marie-Claire, 67 ans, ont mis le réveil à 3 h 30 du matin pour aller de Sainte-Sabine à Monaco et être à l'heure au rendez-vous du médecin.

Et le diagnostic est tombé : « C'est une fracture de fatigue. Ça fait très mal. » Le radiologue est catégorique : « Bien sûr qu'il faut marcher avec deux béquilles », lance le docteur Philippe...