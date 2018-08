Aveline Carmoi : en quête de Mon côté sauvage

En admettant qu'à chaque prénom correspond une destinée, Aveline était vouée à se tourner vers le milieu agricole, sinon botanique. Les sages vous le diraient : on porte rarement le nom d'une noisette par hasard…



Et de fait, après une première carrière en tant que technicienne du son à Radio France, Aveline Carmoi s'est installée dans la Roya dans un but précis : créer des tisanes à base de plantes cueillies en pleine nature. En vue de les commercialiser. Et de retrouver, dit-elle, son côté sauvage. Un trait de caractère enfoui que la jeune néorurale s'attelle, depuis, à transformer en marque.



Les internautes amateurs de plantes connaissent déjà la page Facebook et la chaîne Youtube « Mon côté sauvage » pour les vidéos qu'Aveline poste régulièrement. Sont déjà sortis seize micro-documentaires (de moins de dix minutes) dans lesquels elle présente le travail des producteurs de plantes...