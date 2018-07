Artcurial, la maison qui monte, qui monte…

Ils ne sont pas nombreux, ceux qui peuvent se vanter d'augmenter leur activité de 10 % d'une année sur l'autre.



Artcurial et François Tajan, son président délégué, font partie de ces happy few. La session estivale s'achève sur un résultat global d'environ 10 millions d'euros frais inclus, comparable au chiffre de l'an dernier, avec une nuance : « La composition de ce chiffre est différente de l'an passé : cette année l'horlogerie a surperformé avec un résultat d'environ 4 millions d'euros, et les bijoux ont moins bien fonctionné à un peu plus de 5 millions d'euros », détaille François Tajan.



La vente Hermès affiche des résultats stable, et la première vente d'instruments d'écriture, sobrement intitulée Stylomania, enregistre environ 200 000 euros : « C'est un bon résultat pour une première édition, même si l'on espère toujours faire mieux. Mais l'événement a vraiment attisé les curiosités. Espérons que cela se concrétisera l'année prochaine. »



Clientèle 2.0



La clientèle est toujours très internationale avec des Qataris, des Chinois, des Russes et des Américains.



Mais tous ne sont pas venus physiquement bénéficier de la dolce vita en Principauté. Les technologies de communication font maintenant partie intégrante du monde des enchères. Ainsi, en plus des acheteurs enregistrés sur place et des personnes missionnées par les collectionneurs, François Tajan note une très belle représentation des enchères live sur internet et par téléphone : « Le succès de tous ces canaux est hallucinant : il y avait des gens au restaurant, ou même dans le train. » ...