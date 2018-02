Alerte générale! Le froid et la neige arrivent et menacent les réseaux de transport de la Côte d'Azur

Les différents gestionnaires des réseaux de transport azuréens ont, depuis plusieurs jours, les yeux rivés sur les bulletins de Météo France. Ils se préparent à un début de semaine difficile. En cause, le froid et la neige qui sont annoncés dès demain jusque sur le littoral.

Les difficultés devraient débuter en deuxième partie de nuit, lorsqu'à la faveur d'une chute des températures, les flocons remplaceront les gouttes de pluie. Ce qui ne va pas sans poser de problème. Notamment sur certains secteurs comme Sophia Antipolis.

Salage pas forcément efficace

"Dans ces conditions le salage préventif risque de s'avérer impossible, prévient Marc Javal, le directeur général adjoint pour les services techniques du département. À cause de la pluie, le sel finirait dans les caniveaux." "Il n'est pas toujours la solution, acquiesce-t-on du côté d'Escota. Tout dépend des conditions météorologiques."

Pour autant, les stocks ont été reconstitués. Escota dispose de 6.000 tonnes de sel. Le département en a dans ses 24 centres techniques, dont 700 tonnes rien qu'au dépôt de Carros. Et la Métropole a alerté ses sociétés prestataires pour qu'elles fassent de même.

Personnels en pré-alerte

Tous les opérateurs ont également battu le rappel des troupes. Ou tout au moins dressé la liste dès vendredi de ceux qui pourraient être rappelés en cas de coup dur dès ce dimanche ou demain. De l'autoroute au réseau départemental en passant par l'aéroport ou la SNCF, ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont en pré-alerte.

Les matériels dont ils pourraient avoir besoin ont également été révisés, voire prépositionnés, dans certains cas. L'aéroport dispose par exemple d'un outil de mesure de glissance pour les pistes, ainsi que de produits pour faire fondre neige et plaques de verglas. En revanche la plateforme azuréenne n'est dotée d'aucun équipement de dégivrage pour les avions. Ce qui en cas de trop forte chute des températures pourrait les clouer au sol.

Réserve communale en renfort à Nice

Si les retards ou les annulations devaient s'avérer inévitables, l'aéroport a déjà prévu de mettre à la disposition des passagers des dispositifs d'hébergement, des packs alimentaires et de l'eau. Quand à la Métropole, elle a décidé de mobiliser dès ce week-end la réserve communale de sécurité civile, soit 66 personnels en renfort des agents territoriaux.

Trains "chasse-neige"

Tout le monde se prépare au pire. Y compris la SNCF qui se tient prête à activer son plan grand froid. Car le gel ou la neige peuvent aussi paralyser le trafic ferroviaire. Afin de l'éviter la SNCF dispose de trains « chasse-neige » et d'autres capables de dégager les amas de neige sur les caténaires ou de racler les congères sur les rails. Elle peut également envoyer ses cheminots dégager les aiguillages au chalumeau ou réparer les vitres fissurées des rames avec une résine spéciale. Même s'il est vrai que ces moyens sont surt out positionnés sur la partie la plus au nord du réseau.

Des engins repositionnés à Sophia Antipolis

Pour assurer la viabilité de son réseau routier, le département a d'ores et déjà repositionné certains de ses engins. Notamment à Sophia-Antipolis. Car la configuration de ce secteur, très fréquenté et vallonné, pourrait en faire un point noir lundi au petit matin. Les chutes de neige sont en effet annoncées juste avant l'ouverture des bureaux. « Nous avons d'ores et déjà prévenu d'intervenir dès 4 heures du matin pour dégager au mieux les routes », annonce Marc Javal.

Ce responsable des services techniques se tient également prêt à faire descendre des engins lourds du haut pays si besoin. Peut-être mercredi où l'on annonce déjà un second épisode neigeux, avec des précipitations plus importantes encore sur le littoral.

Appels à la prudence

Tous les opérateurs se sont donc préparés à affronter au mieux cette vague de froid qui pourrait néanmoins avoir des conséquences sur les réseaux de transports azuréens. C'est pourquoi, les usagers sont également appelés à la plus grande prudence. Si le verglas ou de trop fortes chutes de neige devaient s'abattre dans les prochaines heures, ou les jours à venir sur les Alpes-Maritimes, le plus sage serait alors de limiter au maximum les déplacements.