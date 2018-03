Accident spectaculaire à Cannes, vengeance sur Snapchat, avalanches meurtrières: votre brief info de ce lundi matin

Accident spectaculaire à Cannes. Un accident s'est produit sur la voie rapide de Cannes ce dimanche en début de soirée. La voiture a fait une embardée sur le terre-plein central. Une des passagères est restée bloquée dans l'habitacle pendant plus d'une heure. La conductrice et ses deux passagères ont été conduites à l'hôpital Pasteur II.

Vengeance sur Snapchat. Il voulait infliger à sa victime une violence perpétuelle: celle des réseaux sociaux. Un jeune homme a pénétré dans une voiture, frappé le passager et l'a filmé sur Snapchat. Il a admis avoir voulu se venger après que sa victime a "dit à des gens qu'[il] était une balance".

Avalanches meurtrières. Après les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes et les Hautes-Pyrénées, c'est au tour de la Haute-Savoie d'être frappée par trois avalanches distinctes. L'une d'entre elles a fait un mort et un blessé grave. Depuis vendre, 9 personnes ont perdu la vie lors d'avalanches dans les Alpes et dans les Pyrénées.

