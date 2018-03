Accident mortel, phobies, blessé par balle: voici votre brief info de ce mercredi matin

Accident mortel. Un accident grave s'est produit ce mercredi matin sur l'A8, dans le contournement de Nice. Un motard est décédé. Les circonstances de l'accident restent encore à déterminer.

Phobies. Et si vous soigniez vos phobies grâce à la réalité virtuelle? Eric Malbos co-écrit un ouvrage permettant de comprendre et pratiquer cette méthode bientôt accessible à tous. "La spécificité de ce traitement, c’est qu’il est très progressif et doux", explique-t-il.

Blessé par balle. Un homme a été visé par des tirs alors qu'il sortait d'un bar dans le quartier du Pont-du-Las à Toulon ce mardi soir. La victime a été atteinte par deux projectiles au niveau des fesses. Le tireur a pris la fuite.