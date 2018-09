A Sospel, le jeune pilote Melvin Viola s'impose chez les grands

Le club Sospel Motos Sports, présidé par Franck Rostagni, organisait là sa 12e course de côte Motos & Quads au Col Saint-Jean. A droite, Melvin a assuré une performance des plus remarquables sur cette édition 2018 de la course de côte de Sospel : il a fait mieux que les plus grands gabarits. Julien Avinent