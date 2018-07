A Monaco, la TNT passera de 19 à 80 chaînes gratuites le 29 octobre 2018

A compter du 29 octobre 2018, les 19 chaînes de la TNT offertes à Monaco aux utilisateurs dont le téléviseur est directement connecté à une prise murale ne seront plus accessibles. Ce service sera remplacé par l'accès gratuit à plus de 80 chaînes de télévision francophones et internationales, dont une bonne part en haute définition.

Pour avoir accès à ces chaînes, il est indispensable que la télévision soit compatible avec la norme DVB-C ou de la rendre compatible en l’équipant d’un décodeur DVB-C. Les résidents peuvent vérifier la compatibilité de leur équipement en se rendant sur la chaîne 18. En cas d’incompatibilité avec le service, un message s’affichera à l’écran.

Les abonnés équipés d’une box Monaco Telecom ne sont pas concernés par ce changement.

Toutes les informations et éléments explicatifs sont disponibles sur le site www.monaco-telecom.mc/tnt ou au numéro de téléphone dédié: 99.66.33.03.