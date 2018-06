A Menton, les candidats au bac prêts à philosopher

"Je fais confiance à mon esprit"

À quelques minutes de l'épreuve tant redoutée de philosophie, Clara Righetti, de l'Institut Saint-Joseph, dégaine son livre magique truffé de bons conseils et de fiches techniques: "J'ai révisé tous les livres lus en classe et mes prises de note. Pour le reste, je fais confiance à mon esprit! Lors des deux bacs blancs, j'ai eu entre 8 et 10 en philo. Ce n'est pas la matière la plus importante pour moi. Je vais tout donner sur les épreuves à gros coefficient comme les maths, la physique et SVT."