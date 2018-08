À la découverte de la gyrotonic avec Anja Behrend

La gyrotonic a enfin trouvé un lieu d'accueil à Monaco. En vogue depuis quelques années déjà, et pratiquée par des stars américaines comme Gwyneth Paltrow, Kim Catrall ou encore Madonna, cette gym antistress a été inventée dans les années quatre-vingt. Julio Horvath, un ancien danseur professionnel hongrois et passionné de yoga, l'a mise au point, après une dizaine d'années de recherche et d'expérimentation. Une discipline qui s'est largement démocratisée depuis, mais qui, au départ, a été inventée pour aider les danseuses à s'assouplir et à détendre leurs muscles fatigués. Alors, qui de mieux qu'une ancienne ballerine pour nous...