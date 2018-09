À Breil, les parents d'élèves continuent le bras de fer

La mobilisation et le bras de fer continuent entre les parents d'élèves et l'inspection académique. Pour cette troisième journée de protestation au groupe scolaire Jean Moulin de Breil contre la fermeture d'une classe en primaire, les parents et les élus (1) se sont de nouveau réunis pour une action forte et quelque peu spectaculaire.

Oies, poules et chèvres acheminées pour l'occasion et disposées devant l'entrée principale ont ainsi fait « une haie...