À bord du Simon Stevin, le navire "poseur de cailloux"

Un mastodonte d'acier aux mensurations démentielles. Près de 200 mètres de long, 40 de large et des antennes qui flirtent avec la hauteur du Fairmont. Depuis le 28 décembre, le Simon Stevin, un « Fall Pipe Vessel » dans le jargon technique des navires, décharge des tonnes de cailloux au fond de l'eau dans le périmètre de l'extension en mer. Sa mission ? Former le socle de ces six hectares de terre qui vont grignoter la grande bleue. Avant d'y déposer la fameuse ceinture de dix-huit caissons, délimitation physique entre terre...