5 bonnes raisons d'aller au village de Noël de Monaco

Un marché de Noël traditionnel rime avec vin chaud, churros dégoulinants de Nutella, cabanes remplies de babioles et manèges pour enfants. Celui de Monaco se démarque avec une offre un peu plus atypique. Et pour avoir la chance de faire partie des vingt cabanons de l'un des plus beaux marchés de Noël de la Côte d'Azur, parmi les quelque soixante-dix candidats, il faut proposer un produit original, artisanal, qui tape dans l'œil du maire de Monaco.

Nous avons donc relevé pour vous cinq bonnes raisons d'aller au village de Noël de Monaco.

1. Une maison de poupées made in Nice

Au stand « Pat Miniatures », le rêve de quasi toutes les petites filles peut être réalisé: une maison de poupées à meubler entièrement soi-même. Difficile de ne pas craquer face à ces mini-objets à la réalisation irréprochable.

Meubles anciens ou modernes, cuisinières, accessoires de jardinage, coiffeuses recouvertes de produits de beauté, poupées en porcelaines françaises… Ce stand dispose de l'intégralité du mobilier que l'on peut retrouver dans une vraie maison.

Tout est fait à la main par la créatrice niçoise, Patricia Hayat, excepté la porcelaine.

2. Une offre culinaire riche et internationale

Côté restauration, il y en a pour tous les goûts: cochon de lait cuit à la broche, polenta, socca, plats asiatiques, "gâteau cheminée" hongrois et la vraie gaufre de Liège artisanale. La "Confiserie Caramel", est le seul endroit de tous les marchés de Noël de la Côte d'Azur - sauf erreur - qui vous propose des vraies gaufres de Liège préparées à la minute.

La raison? M. Margaria, le propriétaire du stand, nous a confié que la réalisation de cette petite gourmandise est très fastidieuse. Et ce n'est pas la seule chose inédite que vous pourrez déguster à ce stand.

Après avec vécu quelques années en Hollande, le propriétaire a rapporté une spécialité avec lui: les croustillons hollandais. Un genre de beignet sucré à la consistance intérieure surprenante de mie de pain. Selon la tradition, mangez-les le 31 décembre ou le 1er janvier, et vous aurez de la chance toute l'année!

3. Un saut dans le vide en toute sécurité

Activité inédite cette année aux abords du village de Noël et dans tout le sud-est de la France: le simulateur de chute libre, Skydream. Ce tube transparent de 6 mètres de haut sur 2,40 mètres de diamètre, installé au-dessus d'une soufflerie capable d'envoyer 320 km/h de vent, permet de voler pour de vrai!

Équipé d'une combinaison adaptée et d'un casque, il ne reste plus qu'à se lancer. Lors des premières minutes, un moniteur de la fédération de parachutisme est présent dans le tube, pour nous aider à nous positionner correctement. S'enchaîne ensuite une sensation de chute libre consécutive pendant quelques minutes.

À faire!

4. Une grande roue à l'air libre

Activité incontournable après une balade dans le village de Noël: un tour de grande roue. Pour profiter d'un moment de repos avec une vue panoramique sur Monaco, c'est le choix idéal. Située au bout du marché de Noël, elle est l'une des seules de la Côte d'Azur à proposer des cabines ouvertes.

Bien assis confortablement dans votre nacelle, admirez d'en haut la vue sur le marché de Noël et les yachts luxueux accostés au port Hercule. Le marché étant ouvert jusqu'à 22h, ne manquez pas d'embarquer sur la grande roue de nuit pour admirer les illuminations.

Splendide!

5. Une ambiance non-stop

Au village de Noël de Monaco, il n'y a jamais de temps mort. Marionnettistes, parades déguisées, soirées musicales, spectacles sur glace se succèdent tout au long de la journée. Au gré de votre balade dans les allées, vous aurez l'occasion de croiser des boules de Noël déambuler ou les reines du Père Noël, selon le jour.

N'oubliez pas de lever la tête, les échassiers font également une apparition de temps en temps. Les enfants ont aussi la possibilité de venir développer leur créativité lors d'un atelier qui change de thème quotidiennement.

Et une grande fiesta se prépare à l'occasion du réveillon du nouvel an: deux DJs, deux pistes de danse, un marché ouvert jusqu'à 2h du matin et un feu d'artifice à minuit!

Infos pratiques:

Le village de Noël est ouvert jusqu'au dimanche 7 janvier

Horaires:

- du dimanche au jeudi de 11h à 22h

- vendredi et samedi de 11h à 22h30

- journées exceptionnelles dimanche 31 décembre de 11h à 2h pour le réveillon, lundi 1er janvier de 11h à 22h

Entrée gratuite