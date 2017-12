3 bonnes raisons d'aller au Musée océanographique

Le Musée océanographique de Monaco propose des ateliers découverte et des animations exceptionnelles sur le thème de la banquise et du monde marin, jusqu'au dimanche 7 janvier 2018. On a tout testé pour vous. Voici nos trois coups de cœur.



1 Une expédition glaciale à 5 000 km d'ici



Sous une grande tente blanche immaculée, installée au milieu du musée, un petit bout de l'Arctique a été rapporté en Principauté. Une animatrice vêtue d'une tenue traditionnelle inuit nous accueille à l'entrée, pour nous guider à travers ce parcours initiatique sur la banquise. Sous la tente, un décor merveilleux et enchanteur, des sapins enneigés, un igloo, des ours polaires animés… Tout est pensé pour un dépaysement...