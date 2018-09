2 555 élèves sur le chemin

Une rentrée sereine, sans encombre à Menton et dans toute la circonscription » a annoncé, très satisfait, Jean-Marc Messina, inspecteur de la circonscription de Menton, hier, lors de la traditionnelle conférence de presse de la rentrée scolaire, en présence du maire de Menton, Jean-Claude Guibal, de l'élue en charge des Affaires scolaires, Sylviane Royeau et du chef de service de l'Éducation de la Ville, Pierre Binet (lire par ailleurs également).

À Menton, les seize écoles publiques ont fait le plein, avec des effectifs stables et bien répartis. Au total, ils sont 2 555 élèves en cette rentrée scolaire 2 018 (ce chiffre est encore susceptible d'évoluer) : 933 en maternelle et 1 622 en élémentaire (dont 2 classes ULIS). Soit 26 enfants supplémentaires par rapport à la rentrée de 2017.

À noter que l'augmentation la plus significative est visible chez les plus petits (plus 50 enfants dans...