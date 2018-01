130 couples en lice au 3e Trophée du Rocher

Sur la vaste piste de danse installée à l'espace Léo-Ferré, les couples enchaînaient sans temps morts les pas de danse. Dans les catégories « danses standards » (valse viennoise, tango, valse lente, slow fox et quickstep) et « danses latines » (samba, cha cha cha, rumba, paso doble et jive), 130 couples sont passés devant les yeux experts du jury du 3e Trophée du Rocher de danse sportive, hier, sous l'égide de la Fédération Française de Danse.



Entre midi et 23 heures, le public disposait de 500 places assises....