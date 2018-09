Venez rouler sur le cancer avec la Fondation Flavien, ce samedi à Monaco

"Le plus dur, ce n’est pas de sensibiliser, mais d’accompagner un enfant en fin de vie… Et le voir s’envoler." Papa d’un petit Flavien emporté par la maladie en mars 2014, Denis Maccario n’a cesse de déplacer des montagnes pour faire avancer la recherche contre le cancer et aider malades et proches à surmonter cette épreuve.

Pour la cinquième année consécutive, c’est dans la joie que le président de la Fondation Flavien appelle les familles monégasques – et autres – à battre le pavé contre la maladie, ce samedi, de 9 h à 18 h, autour des Jardins d’Apolline et de la promenade Honoré-II.

"C’est de plus en plus difficile"

Contrairement à l’année dernière, le soleil a déjà annoncé sa venue. Les plus jeunes pourront donc s’éclater sans retenue dans les nombreuses animations gratuites (lire ci-dessous) proposées par les partenaires de la Fondation et la cinquantaine de bénévoles du "Team Orange" déployés sur site. Une «armée» de volontaires impliqués dont les efforts permettent, chaque année, de lever 100.000 euros de dons a minima.Un petit exploit par les temps qui courent, d’autant plus lorsqu’on parle de cancer… "C’est de plus en plus difficile, confie Denis Maccario, les gens sont pressés de toutes parts et le cancer fait peur…"

Sans vouloir être moralisateur, Denis Maccario tient à rappeler que lever le pied dans la lutte contre le cancer, c’est donner du lest à ce foutu – et omniprésent – crabe.

"Il y a de plus en plus d’accidents dans la vie courante dus à la pollution ou aux aliments cancérigènes.Les maladies sont très mutagènes, évoluent vite, et il devient difficile de détecter certains cancers…"

Parfois, l’espoir frappe tout de même à la porte des laboratoires. Récemment, les docteurs Pagès et Picco, et tous les chercheurs du département de biologie médicale du Centre scientifique de Monaco ont ainsi reçu une nouvelle machine permettant de "trier" les cellules plus efficacement. Les détecter, puis les isoler. Bref, gagner du temps dans le diagnostic de patients qui en ont parfois peu devant eux.

Des dons pour de nouveaux espoirs

Une avancée rendue possible par un don commun de 180.000 euros de la Fondation Flavien et du Gemluc. Ce dernier, présidé par le docteur Béatrice Brych, a mis en place, voilà des années, un dispositif qui ponctionne 1 euro par mois sur le salaire de chaque salarié qui y consent et dont l’entreprise est partenaire. Un euro par-ci, un euro par-là, et aujourd’hui de nouvelles perspectives pour les chercheurs.

C’est justement parce qu’une chaîne de solidarité est nécessaire contre le cancer et que la somme des volontés individuelles peut permettre de piétiner certaines maladies, que le Fondation Flavien aura besoin de monde et de dons, ce samedi.

Et vous? Vous y serez?

Animations gratuites, tombola et places à gagner pour ASM-Nîmes ce soir