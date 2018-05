Le prince Albert II dans le peloton du Saint-Tropez – Monaco dimanche

Cent quarante kilomètres en bord de mer de Saint-Tropez à Monaco. Voilà le programme qui attend les participants à la course cycliste caritative COCC, ce dimanche 6 mai.

Ils sont prêts de 150 à avoir confirmé leur présence. Parmi eux, le prince Albert II, fidèle de la manifestation, viendra pédaler pour la bonne cause. À ses côtés notamment, les anciens pilotes de F1 Mika Häkkinen et Thierry Boutsen. Mais aussi Eddie Jordan ou l’ancien cycliste professionnel Thor Hushovd.

Un noyau dur de fidèles dans le peloton

"Nous sommes toujours autant étonnés de l’accueil que nous recevons du monde du sport qui soutient notre action chaque année. Les pilotes de F1 et les cyclistes, en particulier ceux qui vivent en Principauté, trouvent toujours du temps dans leurs emplois du temps chargés pour soutenir le COCC", soulignent les organisateurs, fiers de leur hôte princier dans le peloton comme chaque année depuis la création de l’événement.

Un peloton composé pour l’essentiel d’un noyau dur de fidèles, cyclistes amateurs, mais avertis pour avaler les 140 kilomètres de bitume un dimanche matin. L’an dernier, ils étaient déjà plus d’une centaine à prendre part à l’épreuve entre la cité du Bailli et la Principauté.

Pour la Fondation Princesse Charlène

Les concurrents se retrouveront ensuite ce dimanche en Principauté pour l’arrivée devant le Stars’n’Bars, avant une célébration nocturne au Slammers.

La première course cycliste caritative COCC (Champagne and Oysters Cycling Club) de Saint-Tropez à Monaco a eu lieu en 2012. Depuis, plus de 600.000 euros ont été collectés pour des œuvres caritatives. L’an dernier, les bénéfices sont allés au projet monégasque de Loumbila au Burkina Faso. Cette année, tous les profits de l’édition 2018 iront soutenir les actions de la Fondation Princesse Charlène.