Le Monaco Collectif Humanitaire fête ses dix ans d'existence et ses centaines de vies d'enfants sauvées

Né en 2008 de la fusion de 17 ONG et structures monégasques et internationales, le MCH est devenu une référence dans la réparation des cœurs brisés et un générateur d’espoir et d’avenir

"Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin marchons ensemble." Parfois éculé, ce proverbe africain a retrouvé de sa splendeur, lundi soir à l’Auditorium Rainier-III, au moment de célébrer le dixième anniversaire du Monaco Collectif Humanitaire (MCH). "Illustration de ce que Monaco fait de mieux", selon le ministre d’État, Serge Telle, "cette alliance de forces vives" a émergé lors du cinquantième anniversaire du prince Albert II, en 2008. Dix ans plus tard, le miracle a opéré grâce à la fusion de 17 ONG et 4 structures opérationnelles (Croix-Rouge monégasque, Rencontres Africaines, Aviation sans Frontières et la Chaîne de l’Espoir). Une fibre "humaniterre" Alors que l’objectif initial du programme était d’opérer et de transformer, voire sauver, la vie d’enfants issus de pays en développement, c’est aujourd’hui 384 opérations qui ont été réalisées dans les structures de soins monégasques et...

