La garde-robe de la baronne Brandstetter, vendue aux enchères, rapporte plus de 20.000 euros aux "Anges Gardiens de Monaco"

La vente des effets de la baronne Branstetter a rencontré un franc succès.

"C’est magnifique ce qui s’est passé. Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui ont participé à l’événement, la Baronne, les bénévoles, les acheteurs. Nous avons récolté entre 20.000 et 22.000 euros. Nous allons pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin et préparer les dépenses hivernales."

Le prince en visite

Presque tous les effets de la baronne ont été vendus, "Il ne reste seulement que les vêtements trop sophistiqués, mais tout le reste est parti", se réjouit la présidente de l’association.

Si les effets de la baronne Marianne Brandstetter ont fait fureur, il n’en reste pas moins que des enchères silencieuses ont aussi apporté leur pierre à l’édifice.

La bouteille de Champagne Ruinart est partie pour 2.800 euros. La statue "Silan Angel" offerte par Vasily Klyukin n’a malheureusement pas trouvé d’acquéreur, tout comme le tableau de la famille princière et ce malgré la visite du Prince Albert II, qui a même dédicacé l’œuvre.

"On ne s’attendait pas du tout à sa visite. C’est merveilleux tout ce que tout le monde a fait pour l’association", s’émeut Bruna Maule.

Un chèque de 5.000 euros

Et des gestes de générosité, il y en a eu durant ces trois jours. Plusieurs commerçants et artisans monégasques ont offert de quoi boire et manger pour le cocktail du samedi soir.

Et un certain Magnus Konow, ami de la baronne Brandstetter, a même fait don d’un chèque de 5.000 euros au profit de l’association.

Si Bruna Maule n’a pas de mot pour exprimer sa gratitude, elle sait néanmoins que le fruit de cette vente exceptionnelle fera de nombreux heureux.