L’initiative est attribuée au président de l’ASMonaco, Dimitri Rybolovlev qui, en tant que médecin de formation, n’aurait pas été insensible au défi de Luc Spottarelli et Philippe Morel et, surtout, à la cause qu’ils portaient.

Les amis cyclistes (Cap-d’Ail VTT) avaient en effet relié Monaco à Bordeaux à vélo (1.092 km) en amont de la finale de la coupe de la Ligue sous les couleurs de la Fondation Flavien, qui lutte contre les cancers pédiatriques.

Après s’être renseigné auprès de son staff, le discret président de l’ASM aurait donné son feu vert à une aide matérielle et à la promotion du défi de ces deux amis passionnés sur les réseaux sociaux du club.

Désireux d’apporter sa pierre à l’édifice de la Fondation Flavien et de mettre en exergue son combat, le président de l’ASM a été jusqu’à inviter le président-fondateur de l’association, Denis Maccario, ainsi qu’une mère et son enfant, tous deux en rémission du cancer. "C’était grande soirée superbement bien organisée par le club, a confié Denis Maccario. Un engagement social à 100%. Il y avait des étoiles plein les yeux et surtout ceux de la famille d’Enzo."

"Le football a une responsabilité sociale"

Des étoiles dans les yeux, ces héros du quotidien ont ainsi pu approcher les joueurs à quelques minutes de la finale Monaco-PSG, dans un stade Matmut Atlantique comble.

Dimitri Rybolovlev a pris le temps de féliciter les deux cyclistes et a échangé quelques mots avec le petit Enzo et sa maman. "Le football a une responsabilité sociale et nous ne pouvions qu’être sensibles au combat de la fondation Flavien", explique le président de l’AS Monaco. La démarche de Luc et Philippe de rallier Monaco à Bordeaux en vélo est une belle initiative et je suis heureux de voir des supporters de l’AS Monaco avec cette envie de soutenir cette cause. Si à notre niveau nous pouvons contribuer à les aider, il ne faut pas hésiter."

En coulisses, l’AS Monaco a remis un don de 10.000 euros à la Fondation Flavien. Une initiative qui s’inscrit dans le prolongement du programme AS Monacoeur par lequel le club "met des moyens en œuvre afin de soutenir, transmettre les valeurs du club, délivrer un message d’espoir aux jeunes de la région et faire rêver les supporters du club."

Un engagement social que l’ASM entend étendre au fil des prochains mois.