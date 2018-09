Ils vont rouler à vélo de Londres à Monaco pour la sauvegarde des océans

Des dizaines de cyclistes aux couleurs de la Blue Marine Foundation s'élanceront demain dans une course caritative qui convertit chaque année plus d'amateurs et lève des fonds pour l'avenir marin

Ce mercredi, ils seront des dizaines de cyclistes aguerris, ou amateurs en quête de challenge, à enfourcher leur vélo depuis Londres pour rallier, en six jours, Monaco. En selle, tous porteront le même jersey, celui de la Blue Marine Foundation. Un organisme créé voilà huit ans avec pour but de contribuer à la sauvegarde des océans (lire ci-dessous). À la veille du début du Monaco Yacht Show, ce peloton caritatif franchira la ligne d'arrivée, comme le veut la tradition, sous les fenêtres du Palais princier où, l'an dernier, le prince Albert II avait salué "les valeurs, les efforts et les fonds levés" pour la cause "absolument vitale" qu'est la protection des océans. L'occasion aussi de rappeler que ce combat mondial pour la préservation de la planète bleue ne pourra porter ses fruits sans des initiatives personnelles et quotidiennes, en renfort de décisions gouvernementales et...

