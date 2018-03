Dimanche après-midi, entre Carthagène et Colombiaton, sur une route colombienne aussi chaotique que la qualité de la liaison téléphonique, Didier Drogba a pris le temps d’expliquer son engagement auprès de Peace and Sport. Dans cet entretien, celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs africains de tous les temps parle aussi de l’OM, de sa fin de carrière aux États-Unis et de sa vie d’après-football.

Pourquoi vous être engagé auprès de Peace and Sport?

Je trouve fantastique que l’on puisse, par le sport, aider les jeunes à sortir de la violence, à accéder à la paix. Je sais de quoi je parle.Mon pays a vécu une situation de crise pendant plus de vingt ans. Je sais combien le sport peut rassembler et pacifier les gens. Je l’ai vécu en Côte d’Ivoire: à chaque fois que l’on jouait, les factions rivales déposaient les armes...