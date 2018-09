Après une semaine de road-trip caritatif au départ de Londres, les cyclistes sont bien arrivés à Monaco

Au milieu de ce joyeux barouf, de ces accolades sincères, trois cyclistes ont couru le dernier tronçon (Loano en Italie - Monaco) sous l’étendard local de l’Automobile Club de Monaco: Romain Pugliese, Corentin Debort et Thierry Boutsen, plus connu pour avoir fait chauffer la gomme en Formule 1.

"Cette cause des océans me touche beaucoup, réagit ce dernier. Le futur de l’homme passe par là. S’il n’y a plus d’océans et de faune et de flore marine, il n’y a plus de vie sur terre. En roulant, on participe à notre manière."

Alasdair Reay, qui travaille sur un voilier, est, chaque jour, au contact de la Grande Bleue. "Je ne peux rester insensible. En Grèce, les poissons meurent.Il y en a de moins en moins."

D’où ce slogan prêché par Clare Brook: "Les poissons ont besoin des vélos. Et vous avez agi pour sauver tous les poissons de tous les océans."





*Angleterre, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, France, Italie, Monaco.