Pas de record du monde pour le triathlète écolo

La semaine dernière, Julien Moreau rejoignait la Principauté à la nage après avoir parcouru 290 km depuis Marseille. Mercredi, c'est en courant et accompagné de deux jeunes de la section sportive du Yacht-club de Monaco qu'il repartait. Il a troqué ses palmes pour une paire de baskets et s'est élancé pour boucler la dernière partie de son aventure et rejoindre Paris.

Pas de record mais toujours l'envie

Lorsqu'il entreprenait ce long périple il y a 102 jours, le natif de Saint-Malo avait deux objectifs. L'un ne sera malheureusement pas rempli, mais le...