Le triathlète de l'extrême est arrivé à bon port

Une fois sur la terre ferme, Julien Moreau lève les bras au ciel. La joie prend le dessus sur la fatigue. Il l'a fait ! Il vient de terminer un périple de 290 km en mer, qu'il a débuté le 1er août dernier à Marseille. Et pour le Breton, dorénavant, le plus dur est derrière lui, bien qu'il lui reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir. Il veut tout simplement établir un nouveau record du monde du triathlon le plus long.

Une aventure, deux objectifs

Julien Moreau est originaire de Saint-Malo. Depuis son plus jeune âge, il est sensible aux questions écologiques. Mais le Malouin a aussi un rêve. Celui...