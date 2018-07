Un hommage au Japon aux Mandolines Le théâtre et la danse à l'honneur au château

Hier soir, ce n'était pas l'orgue qui résonnait dans l'église de Saint Pierre de Castellar, mais des mandolines, des guitares, des mandoles et d'autres instruments à cordes venus de l'Orient. La deuxième soirée du Festival International de Mandoline de Castellar s'est déroulée dans une ambiance inhabituelle et fascinante. Les lumières orangées, les plantes à l'arrière-plan, le tableau coloré et même des bulles de savons qui descendent sur les spectateurs pendant le concert. Tout rappelait le Japon en contrastant avec le visage classique et imposant de l'église.



« Les deux concerts de ce soir sont dédiés à la musique japonaise. Nous célébrons cette année le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon. Pour l'occasion, nous avons voulu inviter à Castellar, parmi les autres invités japonais, le grand maître Yasunobu Inoue, explique Claude-Christian Pierre, président de...