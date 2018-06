Le théâtre des Muses en représentation tout au long du mois de juin

Le coup d’envoi a été lancé le 12 juin par les plus petits. Les 5-6 ans ont assuré le show, mardi et mercredi derniers, pour le plus grand plaisir de leurs parents. Les représentations se sont enchaînées ce week-end avec les 11-16 ans qui ont interprété "Un pour tous, tous pour Cyrano".

Les 7-9 ans prendront le relais les 20 et 21 juin avec leur pièce "Histoire de Plume(s)" et "Une histoire d'amitié".

Les adultes en clôture

Les élèves du groupe dit des adolescents, animé par Anne et Anthéa Sogno, la directrice artistique du théâtre des Muses, présenteront "La Touche étoile", le 22 juin, pièce qu’ils ont préparée tout au long de l’année.

Le week-end du 23 et 24 juin sera ensuite placé sous le signe de la sorcellerie avec la pièce "Bienvenue à l’école des sorciers" jouée par les élèves du cours des 11-13 ans.

Ce sont les adultes qui clôtureront la saison avec, lundi 25 juin la représentation de leur pièce "Les pas perdus" et, mardi 26 juin, "La chambre Nectarine… ou Clémentine". Un beau programme en perspective.

Infos pratiques : Réservations au 00 377 97 98 10 93 ou reservations@theatredesmuses. com. Théâtre des Muses: 65, bpulevard du Jardin-Exotique. Tarif: 10€ par personne.