INTERVIEW. Saviez-vous que Michel Leeb avait été Mister Côte d'Azur?

Né à Cologne d'un père ingénieur en métallurgie d’origine allemande et d'une mère mannequin hôtesse et interprète italienne, Michel Leeb n'était pas à proprement parler un enfant de la balle.

La balle, justement, il a su la saisir au bond, lorsque pensionnaire d'une célèbre et austère institution religieuse, il a découvert l'effet produit sur ses petits camarades par ses irrésistibles mimiques et imitations... Un amuseur public était né! Féru de comique à l'américaine, dans la lignée de Jerry Lee Lewis, Michel Leeb a su passer d'un registre à l'autre, sans jamais se départir d'une once de son talent. Travelling arrière.

Comment avez-vous...