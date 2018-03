INTERVIEW. Bérénice Bejo, "Au théâtre si vous êtes mauvais, vous êtes mauvais!"

Son César de la meilleure actrice pour le rôle de Peppy Miller dans The Artist a effacé sa mélancolie après l’injustice des Oscars.

Bérénice Bejo a porté jusqu'à Los Angeles le destin extraordinaire d'un film français, muet, en noir et blanc. Chef-d'œuvre intemporel du père de ses deux enfants, Michel Hazanavicius, rencontré sur le tournage d'une comédie tordante où elle côtoyait déjà Jean Dujardin, OSS 117: Le Caire nid d'espions.

La belle Argentine ne sera pas au générique du troisième opus.

Mais le public azuréen a la chance de la découvrir sur scène, dans sa toute première pièce et donc dans sa première tournée. Inratable!

Votre voisin monte pour une fuite d'eau. Vous l'accueillez sèchement?

Effectivement, en plein travail d'écriture, Lucie ne prend pas du tout sur elle et...