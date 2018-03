Le 21e Open Juniors de Cap d'Ail est une "une vitrine de prestige pour la commune" et un "révélateur de talents"

Pour Gilles Frasnetti, adjoint aux Sports de Cap-d'Ail, ce tournoi est "une vitrine de prestige pour la commune", mais aussi il permet aux jeunes de s'acclimater au jeu sur terre battue et préparer Roland Garros: "Notre commune accueille chaque année pendant une semaine quelque 120 joueurs et joueuses, leurs coachs et accompagnateurs venus des 4 coins de la planète.

Chaque édition réunit une trentaine de nations transformant la commune en un rassemblement festif de la jeunesse. Des infrastructures irréprochables et une organisation sans faille ont boosté l'attractivité de notre tournoi.

Les pépites du circuit international junior privilégient l'étape de la plage Marquet pour s'acclimater au jeu sur terre battue et préparer Roland Garros dans les meilleures conditions.

L'open junior, carrefour cosmopolite est une vitrine de prestige incontournable pour notre commune qui du 7 au 14 avril vivra au rythme de la petite balle jaune".

Jean Malausséna est le directeur du Tournoi, qui, selon lui "joue pleinement un rôle de révélateur de talents naissants": "Soucieux de s'aguerrir sur le circuit international et d'engranger un maximum de points ITF comptant pour le championnat du monde junior, assurés de trouver à Cap-d'Ail un accueil chaleureux, des conditions de jeu et d'entraînement irréprochables, un hébergement confortable, un site exceptionnel et une organisation professionnelle ; les jeunes champions et leurs entraîneurs privilégient l'étape cap-d'ailloise pour préparer le grand rendez-vous de Roland Garros.

La raison d'être de l'Open junior est de jouer pleinement son rôle de révélateur de talents naissants.

Tous les plus grands ont disputé l'Open junior de Cap-d'Ail, à commencer par les Français: Gasquet, Tsonga, Monfils, Simon, Paire, Pouille, Bartoli, Cornet, Mladenovic, Garcia… Leur réussite nous offre nos lettres de noblesse".