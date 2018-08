Course-poursuite dans la vieille ville

Une course-poursuite dans les rues de Menton détrempées ? On ne peut pas dire que ce soit un décor habituel pour l'une des villes les plus ensoleillées de France. Mais le charme de la pub Peugeot tournée lors des Rolex Master - pour une diffusion à l'occasion du tournoi de Roland Garros - tient en partie de cette incongruité. Ainsi qu'au génie de son réalisateur, un certain Thor Saevarsson, très connu dans le milieu. Sans compter sur les comédiens : six tennismen parmi les plus en vogue de la planète. Six ambassadeurs de la marque Peugeot,...