Baptisée « Janus », l’opération de police judiciaire, qui a abouti à l’arrestation en juin 2014de vingt personnes après l’assassinat d’Hélène Pastor et de son chauffeur, faisait-elle référence au double visage de Wojciech Janowski, présenté comme le commanditaire d’un double crime sordide?

L’ancien consul de Pologne à Monaco, très impliqué dans la vie associative et caritative du Rocher, nie être à l’origine d’un double crime. Depuis sa cellule des Baumettes à Marseille, il a répondu par écrit et en anglais à quelques questions. Même si la chambre de l’instruction a estimé que les conditions de sa garde à vue étaient légales, Wojciech Janowski revient sur ses aveux estimant qu’il ne maîtrisait pas suffisamment le français et qu’un interprète aurait été nécessaire. « Interprète qu’il a refusé », souligne la police judiciaire. Il dément également toute difficulté financière à l’époque de cette tragédie.

Comment occupez-vous votre temps en prison?

Je lis, j’écris, je marche, je fais du sport, je nettoie, je travaille mon français. J’adore écrire et lire en français.

Qui vous rend visite?

Personne. Le juge d’instruction empêche ma famille et mes amis de venir en interdisant injustement les visites.

Quels étaient vos revenus au moment de votre arrestation?

Mes revenus globaux sur les quatorze derniers mois avant mon arrestation atteignaient 1.283.873,23 euros.

On dit que vos sociétés en difficulté étaient des coquilles vides. Ne risquiez-vous pas d’être condamné en Pologne à payer 30 millions d’achat pour une raffinerie?

Aucune de mes entreprises dans...