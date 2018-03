PHOTOS. Salon de l’auto de Genève : découvrez ces 4 nouvelles façons de rouler

Effet Weinstein oblige, les hôtesses court vêtues se font plus rares que d’habitude dans les allées du 88e Salon international automobile qui ouvre ses portes au public demain.

Et si les voitures de sport et de luxe sont toujours aussi présentes, on voit clairement que les constructeurs préparent activement l’avenir de l’automobile.

Demain, on certes roulera toujours, mais dans des véhicules plus propres et qui, pour certains d’entre-eux, se passeront de conducteurs. Signe des temps, deux navettes publiques totalement autonomes relient les parkings aux entrées du salon de Genève.Ce n’est qu’un début.

Le robot-taxi autonome de Renault

Le constructeur français a fait sensation mardi matin en dévoilant le concept EZ-GO. Là, on ne parle plus de voiture, mais de "système de mobilité urbaine partagée".

Une forme futuriste de covoiturage à bord d’une sorte de petit tramway à grosses roues dans lequel peuvent prendre place six passagers. Un "Uber du futur" disponible depuis une application smartphone qui pourrait débarquer dans nos villes au cours de la prochaine décennie.