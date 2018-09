Monaco sera le premier pays au monde à être couvert par la technologie 5G!

C’est dans un endroit très improbable que s’est déroulé, ce vendredi, l’un des événements les plus historiques pour le futur très proche de la Principauté.



A environ une heure de route du centre de Pékin, dans un bâtiment aux proportions colossales et au style "Châteaux de la Loire" – revisité par l’œil chinois –, Monaco Telecom a signé avec le fabricant chinois Huawei, un accort de déploiement de la 5G.



Cet accord a été signé par Martin Péronnet, directeur général de Monaco Telecom, et Shi Weiliang, directeur général de Huawei France, en présence du prince Albert II et de Ren Zhengfei, fondateur de Huawei.



"Huawei et Monaco Telecom ont des gênes en commun, de toujours vouloir...