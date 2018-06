Les meilleurs sites pour parier entre amis sur les matchs de la Coupe du monde

Le plus fonctionnel: Prono Football Inclusive

Avec ce site tout est simple. On se connecte avec notre compte Facebook et on rejoint la ligue de notre choix. Et si vous souhaitez créer votre propre ligue avec vos amis ou vos collègues de bureau, vous pouvez également le faire en quelques clics. La mission : trouver le bon score ou s'en rapprocher le plus possible. Ainsi on gagne des points même si le pronostic n’est pas parfait. Par exemple si on a le mauvais score mais le bon vainqueur ou encore le mauvais score mais la bonne différence de but.

Au bureau de Nice-Matin, c'est en tout cas le site que l'on a choisi. Rejoignez notre ligue en cliquant ici.

Les plus : le site est beau et ultra fonctionnel. On peut voir les paris les plus populaires et on peut également changer son pronostic 5 minutes avant le coup d'envoi. Un gros plus si un joueur important se blesse à l'échauffement par exemple.

Le plus fun: mon petit prono

Créé par les développeurs de Mon Petit Gazon, Mon Petit Prono MonPetitProno est une interface gratuite qui permet de pronostiquer entre amis ou collègues sur le résultat de tous les matchs de la coupe du monde.

On découvre ensuite les points obtenus après chaque rencontre et du classement de la ligue. A la différence de Prono Football Inclusive, le site propose un système de cote.

Exemple : on pronostique une victoire 2-1 du Pérou (cote 90) contre la France (cote 13). Si le Pérou gagne, on prend 90 points, sinon rien du tout. Si le score du match est 2-1, on fait coup double, et on remporte 180 points.

Les plus : on peut changer le score jusqu’à une minute avant le coup d’envoi et le site propose des jeux assez drôles comme former sa liste de 23 joueurs WTF, avec Vladimir Poutine aux cages ou les frères Bogdanoff en défense.

Pour rejoindre une ligue sur Mon Petit Prono, cliquez ici.

Le plus interactif: Yalla

Yalla est une application qui permet une ou plusieurs personnes à parier de l’argent, une bière, un pan bagnat, un restaurant, ... sur le résultat d’un ou plusieurs matchs. Cependant, pas de risques financiers : libre à chacun d’honorer ou non ses paris perdus.

L'application donne effectivement la possibilité d’organiser des tournois : une fois les matchs finis, celui qui cumule les meilleurs pronostics remporte la mise. Sur Yalla les joueurs ont la possibilité de chatter, mais aussi de voir les résultats des matchs en temps réel.

Les plus : contrairement aux autres sites, on peut parier de l'argent, ou autre chose.

L'application Yalla est disponible sur Google Play et l'App Store.

Petit rappel de ce que dit la loi...

En entreprise, si aucune mise n'est en jeu, aucun problème, mais dès lors que le pari fait l'objet de paiements, prudence. Un jeu de hasard est effectivement interdit si son offre est publique, s'il fait l'objet d'un paiement et si une chance de gain est envisagée. Tant que le pari sportif reste de l'ordre du cercle privé, dans le cas de Yalla, entre amis ou en famille, il est autorisé.