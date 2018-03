Le fils de Roger Moore lance un bouquet de chaînes télé monégasques

La rencontre des satellites, de la production télévisuelle, et de la création et distribution de chaînes. Un cocktail détonnant qui, conjugué avec les moyens que l’on peut trouver à Monaco, va donner naissance au premier bouquet de chaînes de télévision monégasque.

"Tout a commencé avec le constat que Monaco voulait clairement plus de visibilité dans le monde, plus de production locale pour les Monégasques, mais aussi pour les résidents, explique Christian Moore. La visibilité par le cinéma et par la télévision est très importante car elle donne à l’extérieur une image de Monaco telle qu’elle est mais aussi de la direction que la Principauté veut prendre dans le monde actuel. Pour cela, nous avons naturellement approché une entreprise bien connue sur ce...