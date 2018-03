Vous rêvez d'assister à la Red Bull Air Race de Cannes? Les tarifs vont de 8 à... 4.500 euros

"Sea View"

Le tarif: 8 euros.

L'offre: debout sur la Croisette, en regardant la compétition sur des écrans géants et en bénéficiant de plusieurs animations.

Le plus: à ce prix là vous en aurez pour votre argent.

"BEACH"

Le tarif: 44 euros.

L'offre: debout sur une des plages de la Croisette, en dégustant un cocktail dans un des bars de plage et en écoutant de la musique proposée par plusieurs DJ.

Le plus: parfait pour ceux qui ont envie de faire la fête et passer, après la course, une soirée mémorable.

"Grandstands"

Le tarif: 49 euros.

L'offre: assis en tribune, mais attention, c'est non numéroté, donc arrivez les premiers pour bien choisir votre place! Vous pourrez visiter également le "Race Village", situé devant le Palais des Festivals, où vous trouverez des animations et des stands.

Le plus: un prix raisonnable pour qui cherche plus de confort et de détente pendant la course.

"Explorer"

Le tarif: 60 euros.

L'offre: se promener librement dans le "Race Village" et des espaces exclusifs sur le Boulevard de la Croisette. A cela s'ajoute la visite à l'aéroport officiel de la course (attention, le coût du trajet entre l'aéroport et le "Race Village" n'est pas inclus dans le prix) et vivre une expérience cinématique en réalité virtuelle au Palais des Festivals.

Le plus: ceux qui aiment se balader et faire beaucoup d'activités, en découvrant les coulisses de cette grande course, vont se faire plaisir avec ce "pack"!

"Aviator"

Le tarif: 4.500 euros (Wow!).

L'offre: regarder la course du rooftop ou de la plage de l'Hôtel Marriott de Cannes. Séjour de 2 nuits dans le même hôtel. Accueil à l'aéroport de Cannes, service de navette privée, bars et restaurants privés, la possibilité d'accéder à tous les zones de la course, y compris la piste de décollage, et encore plus!

Le plus: 3 jours de rêve et de luxe au cœur de la Cité des Festivals. Evidemment, le prix est très élevé mais vous serez traités comme des rois.

(*) L'offre Sky Lounge à 1.050€ est déjà épuisée.