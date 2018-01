Tout ce qu'il faut savoir avant Montpellier- AS Monaco

le match

Repartir de plus belle. Telle est la mission pour les Monégasques en 2018 après une cuvée 2017 exceptionnelle.

La première moitié de saison en Ligue 1 est conforme aux attentes placées dans cette équipe.

Un coup d'œil au classement suffit pour flatter ce que les hommes de Leonardo Jardim ont réussi à faire en 19 journées de L1. Avec 41 points pris, le Monaco 2017-2018 fait presque jeu égal avec l'ASM championne de France 2016-2017 (42 pts).

Contre Montpellier ce soir, ils devront suivre le train d'enfer imposé par Lyon (même nombre de points) et l'OM, juste derrière, à trois longueurs.

tielmans et Boschilia de retour

Gabriel Boschilia et Youri Tielemans sont de rtout dans le groupe pour affronter les Héraultais. Longtemps incertain, Guido Carrillo fait partie des 21 joueurs emmenés par Jardim.

le chiffre

Ce soir, Leonardo Jardim dirigera son 200e match sur le banc de l'AS Monaco. Le Portuguais devient le 4e entraineur le plus capé du Rocher, dépassant Gérald Banide, 199 matches aussi. L'ancien coach du Sporting n'est plus que distancé par Arsène Wenger (349 matchs), Lucien Leduc (345) et Didier Deschamps (208).