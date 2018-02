Tout ce qu'il faut savoir avant le match Toulouse - AS Monaco

LE MATCH

Monaco se déplace ce samedi à Toulouse, où l’équipe n’a plus gagné depuis 2014 et un doublé de Dimitar Berbatov. L’ASM peut-elle poursuivre sa formidable série de trois victoires de rang.

Un derby et un clasico. La 27e journée de Ligue 1 va se conclure dimanche avec deux affiches majeures du championnat de France: le duel souvent très chaud entre Lyon et Saint-Etienne et le choc entre le PSG et Marseille.

En attendant, Monaco se rend à Toulouse samedi pour consolider sa place de dauphin. En cas de victoire à l’extérieur, de défaite marseillaise et d'un Ol à la peone contre Saint-Etinne, Monaco aurait au moins quatre et sept points d'avance sur ses poursuivants. A 11 journées du terme, cela fleurerait bon une qualification directe en C1, objectif de la direction russe.

Donc Monaco doit gagner à Toulouse. Seizième au classement, le TFC n’est qu’à deux points du dix-neuvième, Angers. Autant dire que le club de la Haute-Garonne a besoin de points et vite. Pour ce faire, les Toulousains vont essayer d’emballer le match.

Une bonne nouvelle

Coup dur pour le TFC mais bonne nouvelle pour l’AS Monaco, Max-Alain Gradel, meilleur buteur du club (6 buts), est suspendu pour la venue du club de la Principauté. Le coach Mickaël Debève devra également composer sans Somalia et Yann Bodiger, blessés.

En revanche, Toulouse peut compter sur le retour d’Andy Delort qui n’est plus touché au pied.

Latéral droit de formation, Amian devrait de nouveau jouer dans l’axe selon son entraîneur : "Kelvin Amian est un joueur de couloir mais il est très performant dans l’axe. Nous avons besoin de prendre des points, nous devons être efficaces et à l’heure actuelle, la charnière centrale me donne satisfaction."

LES COMPOS PROBABLES