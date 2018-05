Monaco, une

Au coup d'envoi sur la feuille de match, Moussa Sylla, 18 ans et 5 mois, formé au club, avait la lourde tâche d'évoluer à la pointe d'une attaque monégasque en berne (deux buts en trois journées et aucune victoire). Le jeune Sylla avait le devoir de faire oublier le capitaine Radamel Falcao, blessé et resté en Principauté. Au final, ce fut une grande soirée pour l'ASM. Parce que celle-ci a souffert le martyr. Parce que son sauveur est un parfait inconnu. Parce que l'équipe était privée au coup d'envoi de Jemerson, Fabinho et Diakhaby suspendus, Falcao donc, mais aussi Balde et Jovetic blessés. Et puis Sylla s'est offert un doublé. Il a fait chavirer le cœur, de son père qu'il est venu embrasser sur l'ouverture du score...