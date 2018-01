Monaco, point

Leonardo Jardim aurait sans doute aimé un peu plus de folie pour sa 200e sortie sur le banc monégasque. Nous aussi, au vrai. Malgré la présence d'une machine à hot-dogs maison à la collation presse d'avant-match et d'un croustillant plateau de fromages, ce déplacement montpelliérain ne restera pas dans nos mémoires à la sortie d'un triste match nul sans but (0-0). Sur une pelouse qui lui réussit pourtant si bien d'habitude - invaincu depuis plus de 25 ans en championnat - Monaco n'a, cette fois, pas réussi à repartir de la Mosson avec les trois points. Pourtant, la victoire de Marseille à Rennes (3-0) un...