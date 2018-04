Monaco, la tête au Final Four

Hier soir, Ludwigsbourg recevait Wurzburg pour le compte de la 32e journée du championnat d'Allemagne, et le staff monégasque avait trouvé moyen de capter la rencontre. Le style du 3e de la Bundesliga, atypique, très rythmé, est observé à la loupe par coach Z et ses assistants. La demi-finale de la Ligue des champions, vendredi prochain au Final Four d'Athènes, est dans tous les esprits. Comment pourrait-il en être autrement...