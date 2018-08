Le top 5 des produits dérivés de l'ASM les plus vendus

À chaque nouvelle saison, les rayons de la boutique de l'AS Monaco se remplissent d'une armada de nouveautés. Tétines, verres, stylos, briquets… La famille des produits dérivés ne cesse de s'agrandir et les classiques se refont une petite beauté. Les supporters monégasques ont l'embarras du choix. Et pourtant, certains produits ont toujours plus la cote que d'autres. À la surprise générale, l'écharpe ne fait pas partie du top 5 que l'on vous dévoile ici.







1 Le maillot domicile



L'indétrônable. Avec sa traditionnelle diagonale que l'on...