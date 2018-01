Le pilote monégasque Adrien Maré pointe à la 51e place du Rallye Dakar

Le Team Casteu poursuit le combat dans le sable péruvien. Adrien Maré a eu droit à une spéciale très difficile lors de la 3e étape du Dakar, lundi. Celle-ci se déroulait entre Pisco et San Juan de Marcona. Les deux pilotes moto ont dû composer entre la poussière et une navigation difficile.

Adrien Maré, l'Enfant du pays, a réalisé une belle spéciale, au terme de laquelle il se classe 58e.

Le pilote rouge et blanc fait une très belle course depuis le début de ce Rallye Dakar. Sa moto KTM 450 est en parfait état, aucune chute n’est à déplorer et il a le sourire en arrivant. Au classement des motos, Adrien Maré pointe ainsi à la 51e place, sur 123 concurrents toujours en lice.

Les deux autres pilotes du Team Casteu connaissent des fortunes diverses. Nicolas Brabeck arrive 75e de la troisième étape et occupe la 76e place du classement. Quant à Charles Cuypers, il rentrera dans deux jours en France. Lundi, il est tombé dans une dune et son pot d’échappement s’est rempli de sable. Lorsqu’il a voulu accélérer le moteur a cassé.