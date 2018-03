Le pilote de moto cannois Johann Zarco contre la disparition des "grid girls" sur les circuits de F1

"C'est ridicule cette interdiction, on part dans une mauvaise spirale. C'est un métier. On fait du spectacle. Lorsqu'on va sur un GP, il y a un show. (...) De belles femmes modèles, c'est une manière de faire le show."

"On ne dégrade pas du tout la femme, on la met en valeur et c'est génial, a ajouté le pilote du team varois Tech 3 qui a fini 8e du GP du Qatar, dimanche. On peut même tomber amoureux parfois".

Et Johann Zarco sait de quoi il parle puisqu'il partage la vie d'une ancienne "umbrella girl", l'équivalent des "grid girls" sur les circuits moto.

pas dans la moto

A l'inverse de Liberty Media, le nouvel organisateur de la F1 pour qui cette tradition "ne correspond pas aux valeurs défendues par notre marque et est clairement en contradiction avec les normes sociétales actuelles", la Dorna a décidé de ne rien changer pour la moto.

"Je suis heureux que, dans la moto, on les ait encore et j'espère vraiment que ça ne sera pas interdit", a souligné le Cannois.