Le PGVB regarde vers le bas L'USP accueille Monaco

C'est un match à ne perdre sous aucun prétexte. « On doit gagner et ramener les trois points, affirme Lyes Ouldammar, déterminé à l'emporter face à l'Entente Provençale Digne/Manosque, lanterne rouge de la poule (11e, 0 pts). Pour le capitaine du PGVB, son équipe n'a plus le droit à l'erreur.



« On sort d'une contre-performance face à l'US Cagnes, un match que l'on se devait de gagner mais que l'on a perdu bêtement, regrette-t-il....