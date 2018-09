Le MBA veut taper haut

Le Monaco Basket Association lancera sa deuxième saison en Nationale 1, le troisième échelon français, ce soir à Lyon. Sixième l'an dernier, le MBA avait impressionné pour son premier exercice à ce niveau, le plus haut jamais atteint par une équipe féminine de basket en Principauté. Et ce, malgré un budget limité, le plus bas des équipes engagées (250 000 euros cette année). Dorénavant rodés aux joutes de la N1F, le staff et les joueuses se sont fixé comme objectif d'atteindre les deux premières places, qualificatives pour les play-off d'accession à la Ligue 2.

« L'équipe est plus complète »

Le club...