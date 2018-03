Le match, les buts en vidéo, les stats... Ce qu'il faut retenir de la victoire de l'OGC Nice contre Lille (2-1)

La phrase

Dante: "Il nous reste dix finales à jouer. On va se battre jusqu’au bout."

Les déclas

-Wylan Cyprien (milieu de Nice): "On ne pense qu’à gagner nos matchs. On ne se préoccupe pas des autres équipes. On n’a qu’un seul objectif, c’est d’aller chercher la cinquième place."

-Arnaud Souquet (défenseur de Nice): "Cette victoire nous relance, elle valide le nul heureux de Bordeaux. On doit tuer le match plus tôt, en première période. Mais ce succès est mérité. Malgré le but encaissé, la deuxième mi-temps n’est pas si mal.

Ma passe décisive? Allan (Saint-Maximin) joue parfaitement le coup. Il y a du monde dans la surface, des excellents appels au premier poteau et je vois Wylan (Cyprien) bien placé. Il la met magnifiquement ensuite, c’est le geste parfait. Cela fait plaisir pour mon retour. J’avais des jambes, envie de monter, mais il fallait garder le score."