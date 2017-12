L'Africa eco race en chiffres

Partir à l'assaut du désert, dans les traces de Thierry Sabine, le fondateur du mythique Paris Dakar.

Cette année encore, et depuis que le Dakar a changé de continent, ils sont nombreux à s'élancer sur ces terres légendaires de sable rouge pour deux semaines d'aventure. -

185

C'est le nombre de participants : 39 en motos et quads, 39 en camions, 92 en autos et SSV, et 15 en raid.

25

C'est le nombre de nationalités représentées. Le plus jeune est norvégien, il a 25 ans, l'aîné est français, il a 77 ans.

100

C'est le nombre de véhicules en compétition. A cela, il faut rajouter 57 véhicules d'organisation, 2 camions balais, 8 véhicules médicaux, dont 6 4x4 sur piste, et 3 hélicoptères.

680

C'est le nombre de personnes présentes chaque jour sur le bivouac. Un espace de 10000m2 installé à chaque étape.

6.500

C'est la distance en kilomètres à parcourir en deux semaines pour arriver au Lac Rose à Dakar. Un parcours qui comprend 4000 km de spéciale.